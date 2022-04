Comunali: Bucci, obiettivo vincere al primo turno

"L'obiettivo della coalizione di centrodestra è vincere al primo turno, se si vince al primo turno è molto meglio, ma l'importante è vincere, soprattutto perché avremo due settimane in più per lavorare per la città".

Così il sindaco di Genova Marco Bucci alla presentazione della sua ricandidatura in un hotel del centro città lo stesso da cui 5 anni fa partì la sua avventura politica.

"Al lavoro per Genova", è lo slogan elettorale del centrodestra.

"Siamo stati, siamo e saremo al lavoro per Genova perché è ciò che ci chiedono i cittadini, che vogliono che gli amministratori si tirino su le maniche, lavorino e siano in grado di consegnare fatti, non discorsi, tra fatti e discorsi c'è una grande differenza".

Il sindaco elenca alcune cose fatte. "Abbiamo ottenuto 6 miliardi di finanziamenti e forse ne arriveranno altri 2, abbiamo ottenuto fondi che la nostra città non aveva mai ottenuto nella storia, ora li vogliamo usare e sappiamo come fare, non vogliamo lasciare questi finanziamenti a chi in passato ha fatto il buco del parcheggio di San Martino e non l'ha chiuso. Con quale credibilità queste persone possono dire che spenderanno bene i soldi per la città? Noi lo abbiamo fatto e lo faremo".

Poi un appello per allargare lo schieramento: "Mi auguro che Italia Viva venga con noi. Sarei molto contento se potesse avvenire e sarei molto contento se avessimo i loro candidati nelle nostre liste civiche. Io sono un civico e come tale tutte le manifestazioni di civici che vogliono venire con noi, anche senza simbolo di partito, sono una cosa bella. Ovviamente andrebbe bene anche se ci fosse il simbolo di Italia Viva, non sono io che decido queste cose".

"Tra qualche giorno presenteremo il programma per Genova, un capitolo sarà dedicato all'energia e all'ecosostenibilità e ci sarà un focus sulla manutenzione perché abbiamo intenzione di raddoppiare il budget per i lavori in città". Lo sottolinea il sindaco di Genova Marco Bucci alla presentazione della sua ricandidatura. Bucci si è presentato con la stessa cravatta blu indossata 5 anni fa con la scritta 'Femmo tornâ Zena Superba'. Priorità del programma indicate sono: "le infrastrutture, il porto, il trasporto pubblico, la continuità delle partecipate, a marzo abbiamo raggiunto il 40% di raccolta differenziata a Genova, un record per Amiu, stiamo andando nella direzione giusta". "La cosa di cui sono più orgoglioso è che abbiamo preso una città in cui si parlava di gestire il declino, oggi abbiamo una città dove si parla di crescita. Ci sono moltissime frottole che ho sentito dagli altri candidati sindaco, c'è chi vuole azzerare le liste d'attesa degli asili senza sapere che lo abbiamo già fatto tre anni fa, chi dice che il tram costa di meno del bus, chi dice che i giovani stanno sparendo da Genova e in realtà sono in aumento", sottolinea Bucci.