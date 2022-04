Ponte Genova: la madre della vittima, 'grande commozione'

(ANSA) - GENOVA, 07 APR - "Sono molto sollevata anche per chi non ha potuto essere con noi, per gli altri parenti. delle vittime del ponte. Forza e coraggio, andiamo avanti perché prima o poi riusciremo a ottenere giustizia". Lo ha detto Paola Vicini, madre di Mirko Vicini, il giovane dipendente di Amiu, la municipalizzata dei rifiuti, morto sotto le macerie del capannone aziendale distrutto dal crollo del viadotto, all'uscita da palazzo di giustizia confermando la "grande commozione al momento della lettura del rinvio a giudizio".

Vicini ha ricordato che prima di arrivare al Palazzo di Giustizia, "sono passata sotto il nuovo viadotto e ho chiesto a mio figlio la forza per assistere alla lettura delle decisioni del giudice. Dopo il rinvio a giudizio "il primo pensiero è stato quello di giustizia per mio figlio e per gli altri".

