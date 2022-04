Comune Genova vuole ex cinema nei caruggi, polemica sul prezzo

La giunta comunale genovese ha ritirato la delibera di acquisto di alcuni immobili nel centro storico e "sta approfondendo la questione", fanno sapere dai corridoi del Comune, dopo il caso emerso oggi in commissione consiliare. Il capogruppo del Pd Alessandro Terrile ha sollevato la questione relativa alla compravendita, da parte del Comune, dell'ex cinema Chiabrera, storica sala a luci rosse nel cuore dei caruggi, per cui Tursi era pronto a sborsare 541mila euro.

Il consigliere dem ha sottolineato che nel 2021 l'immobile era stato aggiudicato all'asta per il valore dei 110mila euro. "I valori immobiliari a Genova aumentano solo in via Chiabrera - dice con sarcasmo Terrile - quali sono le ragioni per cui un immobile venduto l'anno scorso a 110.800 euro oggi viene acquistato dal Comune di Genova a 440.000 euro oltre Iva e costi accessori? Lo abbiamo chiesto questa mattina in commissione consiliare, ma nessuno è stato in grado di risponderci, abbiamo consegnato agli uffici copia della perizia depositata in tribunale nel 2018, e chiesto e ottenuto il rinvio della delibera di autorizzazione all'acquisto". Quella perizia del 2018, realizzata in seguito alla procedura esecutiva che aveva portato il bene all'asta, parlava di un valore di mercato di 197mila euro. Dopo alcuni tentativi di vendita deserti, l'immobile era stato aggiudicato con decreto di trasferimento del 11 febbraio 2021. La proprietà risulta essere di una società immobiliare genovese, la Byron Srl. L'acquisto rientra nell'ambito del programma ministeriale PINQuA, con 3,6 milioni di euro dovrebbero essere acquistati sette immobili nel centro storico tra cui, oltre al cinema, un palazzo in via Balbi e locali a piano strada. L'obbiettivo dell'amministrazione, legato al piano Caruggi, è di riqualificarli per progetti di social housing e per la realizzazione di spazi per la collettività.

La precisazione del comune: sul cinema Chiabrera polverone inutile

«Il polverone alzato dalla minoranza in sede di commissione consiliare è del tutto privo di fondamento. Chi parla di acquisto già avvenuto dice il falso visto che il Comune di Genova non ha comprato l'immobile, ma ha provveduto, come previsto dal Pinqua ministeriale, a richiedere una perizia di un soggetto terzo. Inoltre, anche sui numeri va fatta chiarezza: la perizia, fatta qualche mese fa, dell'ente terzo ha valutato l'ex cinema Chiabrera 440.000 decisamente di più rispetto al prezzo di acquisto nel 2018 all'asta, partita da un importo di 197.000 euro: è noto a tutti che gli acquisti all'asta svalutino e spesso anche di molto il valore di un immobile a maggior ragione se gravato da una locazione, come era all'epoca della prima perizia, e poco appetibile da un privato visto che qui parliamo di un ex cinema". Lo dichiara l'assessore la Patrimonio Stefano Garassino a proposito del caso dell'ex cinema Chiabrera. "Abbiamo portato tutta la documentazione in commissione perché è la sede deputata all'approfondimento e al confronto che infatti è in atto. Proprio nel pieno spirito della funzione della commissione e del ruolo dei commissari abbiamo ritenuto di riportare la delibera, che quindi non è stata ritirata, nella seduta di venerdì. Invece di fare polemiche dalle gambe corte la minoranza meglio farebbe se portasse contributi fattivi al lavoro dell'amministrazione nell'interesse della città, senza dannosi ostruzionismi a progetti di rigenerazione urbana attesi da anni, soprattutto nel centro storico, di cui è stata riconosciuta la strategicità a livello nazionale, visto che hanno ottenuto finanziamenti ministeriali». (ANSA).