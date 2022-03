Assenti radiologi al Galliera, urgenze trasferite

(ANSA) - GENOVA, 28 MAR - Caos al pronto soccorso dell'ospedale Galliera, nel centro di Genova. A causarlo sarebbero state le assenze per malattia di sei tecnici di radiologia interventistica. Si tratta di professionalità che non sono sostituibili con altre e questo ha provocato il rallentamento degli accessi al Pronto Soccorso con la deviazione delle urgenze del 118 verso altre strutture. "Per il momento gli interventi non sono stati stoppati - precisano dall'ospedale genovese - ma ci sono comunque criticità con le urgenze relative alle attività di radiologia del pronto soccorso che per questo motivo sono state deviate. (ANSA).