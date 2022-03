La Liguria lancia la vodka all'olio extravergine oliva

(ANSA) - GENOVA, 24 MAR - Nasce in Liguria 'Olioo', la prima vodka al mondo con olio extravergine di oliva, al 100% Made in Italy. Si tratta di un nuovo distillato prodotto dai giovani imprenditori genovesi della Compagnia di San Giorgio, che prima si erano fatti conoscere per il Gin Mä e per il vermouth Pineo.

"Continua la nostra ricerca di materie prime di eccellenza, per creare nuovi prodotti di qualità - spiega l'amministratore della Compagnia di San Giorgio, Thomas Cuberli -. Il nostro obiettivo è quello di far conoscere la Liguria, attraverso questi distillati, anche fuori dai confini regionali e nazionali". Il colore cristallino della vodka Olioo, venduta in esclusiva sul sito e-commerce dell'azienda, viene illuminato dall'olio extravergine di oliva (al 100% italiano), aggiunto manualmente, goccia a goccia, in ogni bottiglia. Alla base del distillati c'è l'alcol da cereali che, insieme alla texture vellutata dell'olio extravergine, dà al prodotto un gusto inconfondibile. "Prima di essere servita, la bottiglia di vodka Olioo va shakerata, e non mescolata, come insegna James Bond per il suo iconico Vodka Martini", consigliano i produttori.

La Compagnia di San Giorgio è una giovane impresa ligure creata da cinque professionisti genovesi (tutti under 35 anni) accomunati dalla passione per i distillati. Il progetto è valso all'azienda la vittoria di Tigullio Crea Impresa (nel 2018), il concorso per le start-up promosso dall'incubatore Wylab di Chiavari, Regione Liguria e Crédit Agricole. Oggi Gin Mä, Pineo e Olioo si possono trovare in tutte le regioni d'Italia, e a breve verranno distribuiti anche in alcuni paesi europei.

