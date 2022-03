Urta finestra a scuola e gli cade addosso, ferito studente

(ANSA) - GENOVA, 23 MAR - Uno studente di 14 anni è rimasto ferito questo pomeriggio dopo avere urtato una finestra con una spalla facendola uscire dai cardini. E' successo alla succursale del liceo Gobetti di via Spataro, a Sampierdarena. Sul posto è intervenuto il 118 con l'automedica e le volanti della polizia.

Il ragazzo è stato portato in codice giallo all'ospedale Galliera.

Nel 2019 quattro studenti erano rimasti feriti in una scuola di Pegli sempre per la caduta di una finestra. (ANSA).