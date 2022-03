Luisi, Renzetti, Minasi e Filidei al Carlo Felice di Genova

(ANSA) - GENOVA, 10 MAR - Fabio Luisi nella veste di direttore onorario, Donato Renzetti in quella di direttore emerito, Riccardo Minasi come direttore musicale e Francesco Filidei come compositore in residenza: è la squadra di collaborazioni artistiche per il Carlo Felice nel periodo 2022-2025. A presentare le nuove collaborazioni il sovrintendente Claudio Orazi e il direttore artistico Pierangelo Conte.

"Esprimo profonda soddisfazione e gratitudine per l'adesione progettuale e la profonda condivisione degli indirizzi artistici del teatro espressa da Fabio Luisi, ambasciatore della cultura musicale italiana nel mondo, che rinnova e rinsalda con la nomina a direttore onorario il suo rapporto artistico con la città natale - ha detto Orazi -. Sono grato a Donato Renzetti quale direttore emerito, la cui carriera per estensione, qualità e continuità ne fa una figura direttoriale tra le più importanti del nostro tempo. Il prestigio internazionale, come direttore musicale, di Riccardo Minasi porta un profilo non convenzionale e Francesco Filidei con la sua creatività, quale compositore in residenza, è simbolo della continuità nel presente della più alta tradizione compositiva italiana".

"Con queste nomine, il Teatro Carlo Felice di Genova scrive il secondo capitolo di un ampio e approfondito progetto di ristrutturazione generale perseguito a partire dal 2020, con riscoperte o prime esecuzioni, valorizzazione del repertorio barocco e l'indagine con prospettive inedite dei compositori del Novecento", conclude Orazi, ricordando l'ingresso in teatro in pianta stabile del direttore di coro Claudio Marino Moretti.

