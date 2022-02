'Code e caos sull'Aurelia', sindaco Bogliasco contro Genova

"Anche questo weekend da venerdì a domenica, oggi addirittura dalle 15.30, sull'Aurelia da Sori al semaforo di via Campostano a Nervi è coda. Nonostante le iniziative del comitato spontaneo "Basta code", le proteste, le firme raccolte, il comune di Genova è sordo davanti a questa realtà che è evidente a tutti. Il sindaco Marco Bucci e l'assessore Matteo Campora continuano a non considerare questa situazione e purtroppo a minimizzarla". Lo ha denunciato in una nota il sindaco di Bogliasco Luca Pastorino.

"Oltre alle foto della coda, oggi ricevo anche messaggi di persone che mi chiedono di andare lì con una ruspa. E ogni giorno ricevo proteste anche dagli abitanti di Nervi, da attività commerciali e cittadini costretti a fare code in via S.

Ilario, anche oggi bloccata" spiga ancora il sindaco dopo l'ennesimo weekend di code sull'Aurelia e di traffico quasi fermo dopo le modifiche alla viabilità avvenute a Genova Nervi.

"Faccio appello ai comuni di Pieve Ligure e di Sori ma non solo: faremo ricorso al Presidente della Repubblica contro la delibera del Comune di Genova che ha istituito la nuova viabilità. Valuteremo tutte le opzioni possibili e praticabili" continua Pastorino. "Questo è un danno non solo per l'inquinamento ma per il turismo, per le attività commerciali dei nostri comuni che sono costretti ora a far fronte anche a questo problema dopo il covid. E il traffico bloccato è evidentemente pericoloso anche per chi viaggia sulle due ruote, nonché dannoso per le ambulanze e i mezzi di soccorso".