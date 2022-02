Vie delle Americhe Summit, Chiavari omaggia i suoi migranti

(ANSA) - CHIAVARI, 18 FEB - L'Economic Forum Giannini, evento dedicato al più grande banchiere del mondo, fondatore della Bank of America, originario del Tigullio, tornerà anche nel 2022. Ma il Comune di Chiavari organizzatore del Forum, quest'anno, ha deciso di anticipare alcuni temi legati al fenomeno migratorio che ha caratterizzato la Liguria, e da cui anche Peter Giannini proviene, con un evento il 25 febbraio (ore 14:30) all'Auditorium San Francesco a cui parteciperà anche Suor Ana Rosa Sivori, la cugina di Papa Francesco, con avi a Cogorno. Si chiama "Vie delle Americhe" per approfondire, attraverso testimonianze, l'emigrazione di Chiavari, della Fontanabuona e della Val Graveglia.

Diversi i temi che verranno affrontati: dall'analisi del contributo apportato dai discendenti degli emigranti all'economia e allo sviluppo delle città che li ospitarono, alla necessità di conservarne la memoria collettiva e tramandarne le testimonianze. Si parlerà anche di promozione del Tigullio e dell'entroterra con uno sguardo su iniziative da realizzare oltreoceano. Le "Vie delle Americhe Summit" si propone anche di avviare un confronto con il bacino potenziale del cosiddetto turismo "di ritorno" o "delle origini", ovvero quello generato dagli italiani residenti all'estero o dai loro discendenti.

Tanti gli interventi e le testimonianze: oltre alla già citata cugina del Papa e alle figure istituzionali di Comune, Città Metropolitana e Regione, anche l'Agente Consolare degli Stati Uniti d'America Anna Maria Saiano; Vivian Cardia dell'associazione Liguri nel Mondo New York, Joe Gardella dell'associazione Liguri nel Mondo San Francisco - California e Franca Cuneo con il papà Franco, originari di Gattorna in val Fontanabuona, titolare dell'omonimo ristorante del porto di Amburgo frequentato dall'amico scrittore Luis Sepulvèda che vi ambientò "La gabbianella e il gatto che gli insegnò a volare".

(ANSA).