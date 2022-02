Scoperto molestatore seriale di studentesse

(ANSA) - GENOVA, 16 FEB - Era diventato l'incubo delle studentesse di Sestri Ponente, alla periferia di Genova. Le aspettava prima che entrassero in aula e dopo averle avvicinate con una scusa, e le molestava. Gli agenti del commissariato di Sestri sono riusciti a identificare il molestatore seriale: si tratta di un uomo di 41 del Bangladesh. Il pubblico ministero Federico Panichi ha chiesto e ottenuto l'obbligo di rimanere in casa dalle 7 alle 9 e dalle 18 alle 22.

Le indagini sono partite a febbraio dopo la denuncia di due ragazzine di 15 anni e di una neo maggiorenne. Gli episodi risalgono a inizio febbraio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo approfittava della confusione all'uscita da scuola e, dopo averle bloccate contro il muro, le toccava. In un caso, una ragazza è stata "salvata" da un genitore che aveva saputo del molestatore seriale tramite le chat di classe e aveva accompagnato la figlia a scuola, scortandola. L'aggressore è accusato di violenza sessuale tentata e consumata. Le indagini sono ancora in corso per capire se l'uomo sia autore di altri episodi simili. Per questo la polizia lancia un appello a eventuali altre ragazze a farsi avanti denunciato quanto subito.

(ANSA).