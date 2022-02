Liguria, più che dimezzate in un mese le vaccinazioni

(ANSA) - GENOVA, 12 FEB - Cala il numero delle vaccinazioni in Liguria. Il 12 gennaio ne sono state fatte 18.371, oggi 7.279 (11.092 in meno rispetto al 12 gennaio). Nella seconda settimana di gennaio le dosi somministrate sono state addirittura 98.746, mentre nella seconda settimana di febbraio sono scese a 45.217.

Ma il virus sta allentando la morsa: i cosiddetti 'parametri sentinella' che vengono citati nei quotidiani bollettini sull'evoluzione della pandemia da Covid19 in Liguria sono costantemente in calo.

Nell'ultimo mese c'è stata una flessione di 19.946 sul totale dei positivi (al 12 gennaio 2022 erano 46.679, oggi 26.733).

Calano anche i nuovi positivi (-4347): il 12 gennaio erano 5.984, oggi 1.637. Rispetto al 12 gennaio, quando in ospedale c'erano 727 persone, oggi ce ne sono 103 di meno, ovvero 624. In calo, rispetto a un mese fa, anche le terapie intensive: ce n'erano 40, oggi ce ne sono 29.

Cresce solo il numero dei decessi, che il 12 gennaio erano 4.685 e oggi sono 313 in più, ovvero 4.998. (ANSA).