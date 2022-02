Senza patente pirata strada che ha investito pedone a Genova

(ANSA) - GENOVA, 11 FEB - E' un uomo di 31 anni senza patente il pirata della strada che martedì pomeriggio ha travolto e ferito in modo grave un uomo di 46 anni in via Parco del Peralto, nel quartiere Oregina di Genova. Gli agenti della polizia locale, guidati dal commissario Stefano Biggio, sono riusciti a risalire a lui grazie all'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Gli investigatori hanno visto una Alfa Romeo Mito nera passare dalla zona e dopo avere recuperato il numero di targa sono risaliti al proprietario. L'auto era stata portata dal meccanico per riparare alcuni "danneggiamenti pregressi". In officina, però, il meccanico non aveva ancora iniziato a sistemarla e così è stata sequestrata.

Gli agenti si sono pertanto rivolti di nuovo al proprietario dell'Alfa Mito e a suo figlio per chiedere spiegazioni sui particolari emersi in carrozzeria. Il figlio ha raccontato che quel giorno era a lavoro e che, all'ora dell'incidente, era passato da quella strada ma a piedi per portare a spasso i cani della madre. Inoltre, ha detto di non avere la patente. Quando gli agenti hanno insistito, ha ammesso di essere lui alla guida.

E' stato così denunciato per omissione di soccorso con relativa fuga, lesioni stradali oltre a essere stato sanzionato per guida senza patente. Il ferito è ancora ricoverato in rianimazione in gravi condizioni. (ANSA).