Covid: Liguria, calano positivi e ricoveri ma ancora 11 morti

(ANSA) - GENOVA, 11 FEB - Sono 1.755 i nuovi positivi registrati in Liguria nelle ultime 24 ore a fronte di 16.689 tamponi di cui 4.044 molecolari e 12.645 antigenici rapidi. Il tasso di positività è attestato su 10,51%. A Genova si registra il numero più alto di positivi (741), seguita da Savona (336), Imperia (264), La Spezia (196) e il Tigullio (215). Tre sono le persone testate e risultate positive che non risiedono in Liguria. In calo gli ospedalizzati: a oggi sono 662, 17 in meno rispetto a ieri. Diminuiscono di due unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 29 di cui 22 non vaccinati.

Scende anche il numero di persone in isolamento domiciliare: sono 28.073, 1.815 in meno rispetto a ieri. Sale il numero dei morti, secondo quanto riportato nel bollettino della Regione Liguria, redatto in base ai dati flusso Alisa-Ministero. Ci sono 11 decessi: sono quattro donne, di età compresa tra i 92 e i 78 anni, morte negli ospedali di Genova e Savona, e sette uomini, di età compresa tra gli 97 e i 76 anni, negli ospedali di Lavagna, Genova Savona e Sarzana. .

Diminuisce anche il numero totale dei casi positivi che scende sotto quota 30 mila: a oggi sono 28.746, 1.828 in meno di ieri. Le persone in sorveglianza attiva sono 6.979 contro le 7.357 di ieri. La campagna di vaccinazione prosegue anche se con un calo di quasi mille unità: sono 6.823 le dose somministrate nelle ultime 24 ore a fronte delle 7.793 dosi somministrate ieri. Le dosi booster somministrate a oggi sono 870.546, 5.016 in più di ieri. 865.530, 5.535 in più di ieri. (ANSA).