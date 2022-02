Sampdoria: Gabbiadini, non vedo ora tornare in campo

(ANSA) - GENOVA, 07 FEB - "Volevo ringraziare tutti i tifosi sampodoriani, tutti quelli che mi stanno scrivendo. Ho subito questo brutto infortunio, ma i vostri messaggi mi stanno dando la forza di riprendere la strada verso il campo. Ho ancora tanto da dimostrare con questa maglia e non vedo l'ora di farvi di nuovo esplodere come è già successo nei derby e in tante partite". Così Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, via social ha mandato un messaggio di ringraziamento per il sostegno dopo l'infortunio.

Campionato finito infatti per l'attaccante dopo la lesione del crociato anteriore del ginocchio sinistro rimediata nel match col Sassuolo. Intanto, nel tardo pomeriggio, è arrivato in Italia Sebastian Giovinco, svincolato dopo l'esperienza con la maglia dell'Al-Hilal. Domani visite mediche a Genova e se ci sarà il via libera firmerà un contratto di sei mesi con la Sampdoria sostituendo l'infortunato Gabbiadini. (ANSA).