No Green pass in piazza a Sanremo, accuse a Fiorello

(ANSA) - SANREMO, 05 FEB - Sono un centinaio i manifestanti, che verso le 15.30, a Pian di Nave di Sanremo, hanno partecipato alla manifestazione 'No Green pass day' per protestare contro l'obbligo di 'certificato verde'. Tra gli ospiti anche l'attore imperiese Carlo Carli. Diego Costacurta, uno degli organizzatori dell'evento, che già nei giorni scorsi a Imperia aveva depositato una petizione con raccolta di oltre cinquemila firme, ha duramente attaccato il 'siparietto' di Fiorello durante la prima serata del Festival, per aver sbeffeggiato coloro i quali hanno subito effetti collaterali dal vaccino "a causa del grafene, del microchip, dei poteri forti". La manifestazione si è svolta in maniera pacifica, davanti a una nutrita presenza di polizia e carabinieri. (ANSA).