Michele Bravi con le fedi dei nonni sul palco

(ANSA) - SANREMO, 05 FEB - Si commuove Michele Bravi sul palco dell'Ariston al termine dell'esibizione sulle note di "Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi" di Lucio Battisti. Il cantante mostre due fedi: "Sono dei miei nonni, che non ci sono più, ma stasera hanno cantato con me". E i lucciconi compaiono anche sugli occhi di Amadeus. (ANSA).