Entrano le Vibrazioni, Vessicchio è al pianoforte

(ANSA) - SANREMO, 04 FEB - Ovazione per il maestro Beppe Vessicchio che rientra in scena all'Ariston - dopo lo stop legato alla positività al Covid - e torna all'antico amore, il pianoforte, per accompagnare Le Vibrazioni, impegnate nella cover di Live and let die, di Paul e Linda McCartney, con Sophie di Sophie and the Giants, band britannica che ha scalato le classifiche mondiali. (ANSA).