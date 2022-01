Porto Genova: una donna viceconsole dei camalli, è prima volta

(ANSA) - GENOVA, 28 GEN - Per la prima volta nella storia della Compagnia dei portuali di Genova, i 'camalli', una donna ricopre il ruolo di viceconsole. Ad essere eletta è Francesca Ceotto, già consigliera della Compagnia dal 2015. Ceotto, che nella Compagnia svolge un ruolo amministrativo, ha ottenuto 454 voti. I votanti sono stati 753 su 962 aventi diritto. Secondo viceconsole è stato confermato Luca Ledda con 388 preferenze.

Entrambi erano nella lista di Antonio Benvenuti, eletto Console la settima scorsa e che guiderà per i prossimi tre anni la Compagnia: è al quinto mandato. Benvenuti aveva superato lo sfidante Silvano Ciuffardi che al ballottaggio per i viceconsoli aveva portato Ubaldo Romairone, che ha ottenuto 81 voti. L'altro candidato al ballottaggio era Federico Pinna, l'uomo che gestisce la chiamata al lavoro, candidato in solitario che tifava Ciuffardi, e che ha ottenuto 353 preferenze. Otto sono state le schede bianche. (ANSA).