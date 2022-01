Covid: in Liguria 5 mila under 14 contagiati alla settimana

(ANSA) - GENOVA, 28 GEN - In Liguria "Omicron ha generato il 6% dei positivi nella fascia scolastica, con circa 5 mila positivi alla settimana tra elementari e medie. Per dare un termine di paragone, un picco influenzale porta ad un'incidenza di 3-4 volte inferiore rispetto al Covid". Lo ha detto il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi a margine dell'incontro tra la Regione e i sindacati della scuola.

"Questa settimana sono stati emessi 1386 provvedimenti di quarantena - ha aggiunto Ansaldi - e mediamente sono stati rilasciati nell'arco delle successive 48 ore al fermo didattico, mentre per la scuola primaria i tempi di attesa sono di 24 ore dal tempo 0. Sicuramente ci sono stati casi singoli che hanno creato problematiche alle scuole e alle famiglie. Lo sforzo che ha dato il sistema sanitario è stato importante, ma in ogni caso siamo aperti a veicolare ulteriori sforzi del Dipartimento di Prevenzione per accelerare l'attività di emissione dei provvedimenti".

Scuola: alunni in presenza, Liguria ultima in Italia con il 73,5%

Con la media nazionale dell'81,9% di alunni in presenza, la regione in cima alla classifica su questo dato è la Calabria, con il 92,7%, seguita da Molise (92,3%) e Sicilia (91,1%). In fondo alla classifica ci sono invece Marche (77,4%), Veneto (77%) e Liguria (73,5%). E' quanto emerge dai dati del monitoraggio del ministero dell'Istruzione. La Liguria ha il 23,8% di classi in Dad e sezioni in quarantena e il 19,2% di classi/sezioni in Ddi. In Campania il dato sugli alunni in presenza è dell'88,2% (10,4% di classi in Dad e sezioni in quarantena e il 14,1% di classi/sezioni in Ddi). (ANSA).