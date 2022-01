Covid: in Liguria 1830 classi in quarantena, picco a Imperia

(ANSA) - GENOVA, 27 GEN - Sono 1830 le classi in quarantena in tutta la Liguria con una impennata in particolare nell'Imperiese. Il contagio corre in particolare tra le classi dell'infanzia (fascia di età tra i 3 e i 6 anni) e della primaria (6-10).

In particolare a Imperia le classi in quarantena sono passate da 268 di martedì a 525 di oggi. A Genova il numero è rimasto fermo a 672. Aumentate anche a Savona da 283 di due giorni fa a 377 di oggi e nello Spezzino da 158 a 187. In diminuzione nel Tigullio da 100 a 69.

Nel dettaglio 516 le classi in quarantena nelle scuole dell'infanzia, 704 nelle primarie dove ancora sono pochi i bambini vaccinati. Va un po' meglio nelle secondarie di primo grado (386) e di secondo grado (218). Solo sei negli istituti di formazione. (ANSA).