Covid: ai più piccoli vaccinazioni a scuola nelle valli genovesi

(ANSA) - GENOVA, 25 GEN - Il team del Nucleo Salute Scuola Asl3 porta da lunedì 31 gennaio le vaccinazioni 5-11 anni nelle scuole delle valli genovesi. Si tratta di un progetto pilota per facilitare la vaccinazione in età pediatrica. Il progetto parte dalla Valle Stura e prosegue nell'Alta Valpolcevera, in Valle Scrivia e in Valtrebbia.

"Con questa iniziativa - spiega il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti - vogliamo potenziare la campagna vaccinale nella nostra regione. In questo modo diamo una possibilità in più alle famiglie per far vaccinare i loro figli. Oltre a questo portiamo la vaccinazione in uno dei luoghi più a misura di bambino, la scuola: un contesto conosciuto e familiare, in cui i più piccoli si sentono a loro agio".

"Il virus, come è ormai evidente - spiega Luigi Carlo Bottaro, direttore generale Asl3 - corre velocissimo tra i banchi di scuola soprattutto tra i 5 e gli 11 anni. E con lo scopo di facilitare ulteriormente la fruizione della vaccinazione in età pediatrica iniziamo anche un'azione vaccinale capillare presso gli istituti scolastici. Nonostante vi sia una abbondante offerta, registriamo numeri significativi ma non ancora soddisfacenti".

Il team mobile di operatori del Nucleo Salute Scuola Asl3 sarà a disposizione delle famiglie, in giornate e orari stabiliti, nelle scuole o in ambienti messi a disposizione dai sindaci.

L'iniziativa nasce dalla sinergia tra Asl3, Federsanità - Anci Liguria, i Sindaci e i Pediatri di Libera Scelta. "Abbiamo già fatto questo tipo di esperimento - afferma il direttore generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai - durante la prima fase vaccinale rivolta agli over 80 e ai fragili residenti nelle aree più interne della regione, un'esperienza apprezzata nelle valli che è opportuno riproporre anche a livello pediatrico. (ANSA).