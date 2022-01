Covid: Asl 4 aumenta offerta tamponi per gli studenti

In considerazione del costante e progressivo aumento della richiesta di presa in carico per il tracciamento e il controllo con tamponi antigenici rapidi per la popolazione scolastica, l'Asl 4 aumenta l'offerta nei propri centri a Chiavari e Rapallo, in aggiunta ai consueti canali di farmacie, medici, pediatri di famiglia e laboratori privati.

Il Punto Tamponi di Chiavari, in via G.B. Ghio 9, sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 12.30 alle 19.30, e il sabato dalle 8 alle 14. All'apertura già in vigore (dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 19.30, e al sabato, dalle 8 alle 14) si aggiunge quindi la nuova fascia mattutina (dalle 12.30 alle 14), a partire da giovedì 27 gennaio. Inoltre è prevista l'apertura del nuovo punto Drive Through all'ospedale San Pietro di Rapallo, che sarà in funzione nei seguenti giorni: la domenica (già dal 30 gennaio), dalle 14 alle 19.30; dal 31 gennaio, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 19.30.

Per semplificare la gestione dei casi di positività, isolamento e sorveglianza nelle scuole, Asl 4 e l'Ufficio scolastico regionale stanno predisponendo un vademecum con le risposte alle domande più frequenti poste dai cittadini.

Il documento sarà pubblicato sul sito web dell'Asl 4 e diffuso in accordo con gli istituti scolastici.

Sul territorio della Asl 4 i positivi al Covid-19 risultano 770, di cui 249 scolastici.

Le classi in quarantena sono 61, di cui 29 primarie e 32 dell'infanzia. Le classi in sorveglianza attiva (testing) sono 28. Ieri sono stati eseguiti 528 tamponi (T0, T5 e T10) complessivi nell'Asl4. Da questi sono risultati 33 positivi, di cui 10 T0, 5T5 e 18T10. Complessivamente, dall'11 gennaio a oggi, dal totale dei tamponi T0, T5 e T10 sono emersi 215 positivi, di cui 165 positivi al T0, 18 al T5 e 32 al T10.