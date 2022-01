Vaccini: Toti, mi aspetto accelerata nella fascia di età 5-11

(ANSA) - GENOVA, 23 GEN - "Dopo aver superato il 50% della popolazione over 12 vaccinata con la terza dose, da domani ci aspettiamo un'accelerazione anche nella fascia tra i 5 e gli 11 anni. In Liguria sono 15.568 i bambini che hanno ricevuto almeno la prima dose su 22.885 prenotati, su una platea di 78 mila". Lo afferma il presidente della Liguria Giovanni Toti. "L'Ospedale Pediatrico Gaslini sarà in grado di effettuare circa 1.200 vaccini a settimana così come in tutte le Asl non si registrano tempi di attesa".

"I numeri dell'ultimo report dell'Istituto superiore di sanità ancora una volta parlano chiaro - ha spiegato il presidente Toti - i non vaccinati corrono 39 volte in più il rischio di finire in terapia intensiva rispetto a chi ha fatto 3 dosi di vaccino e 33 volte in più quello di non sopravvivere al Covid. In Liguria 3 over 80 su 4 (75,17%) hanno ricevuto la terza dose, così come ha ampia copertura vaccinale anche la fascia tra i 70 e 79 anni dove il 72,28% ha ricevuto la booster, mentre la fascia tra i 60 e 69 ha raggiunto una copertura del 61,5%". E aggiunge: "Nel reparto del Professor Bassetti, all'Ospedale Policlinico San Martino, nell'ultimo mese, non è stato ricoverato neanche un paziente con polmonite che avesse ricevuto tre dosi di vaccino.

In questo momento è necessario snellire la burocrazia e continuare la nostra vita perché il vaccino è l'unica arma per uscire dalla pandemia". (ANSA).