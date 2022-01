Ubriaco insegue e tenta violenza su tre donne, arrestato

Ubriaco ha seguito tre donne all'uscita di un locale e ha tentato di palpeggiarle, baciandone una. E quando sono intervenuti gli agenti li ha aggrediti.

L'uomo, 37 anni, è stato arrestato dalle volanti e dalla Digos per resistenza e denunciato per violenza sessuale e lesioni personali. L'aggressione è avvenuta in via Cantore, a Sampierdarena. Le tre amiche erano appena uscite da un locale quando sono state avvicinate dall'uomo che le ha prima insultate poi ne ha afferrata una e l'ha baciata con forza. Una di loro è stata colpita da un pugno mentre la terza è riuscita a chiamare il 112. Quando i poliziotti sono arrivati sono stati aggrediti con calci e pugni.