Calcio: Giampaolo, Spezia in salute, Samp faccia sua parte

(ANSA) - GENOVA, 22 GEN - Lo Spezia "è una squadra in salute che ha fatto risultati eclatanti. Ho detto alla squadra che la posta in palio, importantissima, è quella di domani. Senza guardare in faccia la squadra che andiamo ad affrontare. Bisogna uscire fuori da questa logica. Domani dobbiamo fare la nostra parte". Lo ha detto Marco Giampaolo che torna in panchina con la Sampdoria domani al Picco contro lo Spezia di Thiago Motta.

"Bisogna fare questa partita - ha detto - poi tirare le somme, confrontarci, e capire cosa fare per migliorarci". (ANSA).