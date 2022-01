Vaccini: nel Tigullio dosi somministrate a domicilio

(ANSA) - GENOVA, 19 GEN - Al via oggi nel Tigullio il servizio di vaccinazione anti Covid-19 a domicilio. Si tratta di un'iniziativa della Croce Rossa di Santa Margherita Ligure (Genova) che consente alle persone che non possono recarsi nei centri vaccinali di ricevere la somministrazione della prima, seconda o terza dose a seconda della situazione.

"L'idea è stata di un nostro volontario medico - spiega Fernanda Ronci, presidente della Croce Rossa di Santa Margherita Ligure - abbiamo avanzato la proposta all'Asl4 che ha accettato e siamo partiti. Di volta in volta la Asl4 ci fornisce i nominativi delle persone da immunizzare, noi ci rechiamo presso l'ospedale di Rapallo a prelevare le dosi e l'equipe medica e partiamo".

Così hanno fatto questa mattina, primo giorno del servizio.

Tra Santa Margherita Ligure e Rapallo sono state somministrati 13 vaccini. Venerdì si ripete in base alle prenotazioni che Asl4 riceverà e smisterà alla Croce Rossa. (ANSA).