Non lo ricoverano, blocca pronto soccorso per un'ora

Ha tenuto sotto scacco il pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena perché non lo hanno ricoverato, minacciando i medici e il personale con un paio di forbici. L'uomo, marocchino di 35 anni, ha bloccato le attività dell'ospedale per un'ora. Sono dovuti intervenire i carabinieri per riportarlo alla calma. I militari lo hanno denunciato per minacce gravi e interruzione di pubblico servizio.

Il paziente ha iniziato prima a insultare i medici dopo avere saputo che non lo avrebbero ricoverato e dopo ha afferrato un paio di forbici minacciando i sanitari che per un'ora hanno cercato di calmarlo. (ANSA).