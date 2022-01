Coletta, per ora l'Ariston a capienza piena

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - "Le norme per i teatri prevedono capienza massima, quindi in questo momento l'indirizzo è questo anche per il teatro Ariston". Così il direttore di Rai1 Stefano Coletta - a margine degli ascolti per la stampa dei brani in gara al festival di Sanremo - risponde a una domanda sulla capienza dell'Ariston per il quale è iniziata la vendita degli abbonamenti alle cinque serate (dall'1 al 5 febbraio). "L'azienda da tempo sta monitorando il dato epidemiologico della recrudescenza pandemica, come Rai stiamo adottando le leggi nazionali in materia e le norme regionali", ha aggiunto il direttore di Rai1 ricordando come l'anno scorso, proprio per la decisione di chiudere teatri e cinema, anche al festival non ci fu pubblico in sala. Ha poi spiegato che "la Rai impedirà il problema degli assembramenti". (ANSA).