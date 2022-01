Covid: non vaccinato usa green pass di amico per lavorare

(ANSA) - GENOVA, 13 GEN - Senza vaccino ha usato il green pass di un amico per potere lavorare. L'uomo, un autotrasportatore di 45 anni, è stato scoperto e denunciato dalla polizia per sostituzione di persona.

L'uomo si è presentato in una ditta di Sestri Ponente per potere scaricare la merce. Ai cancelli è stato fermato per il controllo della certificazione verde. Il vigilante lo ha controllato ma ha anche chiesto i documenti di identità. Ha così scoperto che non corrispondevano e ha chiamato le volanti.

Davanti ai poliziotti il camionista ha ammesso di avere preso il green pass di un amico perché lui non si era mai vaccinato.

(ANSA).