Covid: calano ricoverati, 9 morti e quasi 6000 nuovi casi

(ANSA) - GENOVA, 13 GEN - Calano i ricoverati per covid in Liguria. Sono 716, 11 in meno rispetto a ieri. Tra gli ospedalizzati 40 sono in terapia intensiva, come ieri (32 non sono vaccinati). Nove sono i morti, avevano un'età compresa tra 73 e 90 anni. Da inizio pandemia ci sono stati 4694 decessi. I guariti sono 3198. I nuovi positivi sono 5692, emersi da 7237 tamponi molecolari e 23884 test antigenici rapidi. Il tasso di positività è del 18,28% mentre a livello nazionale è 15,6%.

Attualmente i positivi in regione sono 49164, 2485 in più rispetto a ieri. Impennata di nuovi contagi nel Savonese con 850 casi. La provincia di Savona attualmente è, dopo quella di Genova (24681), quella con il più alto numero di positivi, 8067.

Gli altri nuovi positivi sono 2873 nell'area di Genova, 799 nell'Imperiese, 724 nello Spezzino, 413 nel Tigullio e 33 sono residenti fuori regione. In isolamento domiciliare ci sono 22020 persone, 2263 più di ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 11465, erano 12030.

Nelle ultime 24 ore sono state fatte 18857 vaccinazioni: 2235 prime dosi, 1279 richiami e 15343 dosi booster (ANSA).