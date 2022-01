Piaggio: sindacati chiedono incontro urgente al Mise

(ANSA) - SAVONA, 11 GEN - "Il Mise convochi urgentemente un incontro sulla questione Piaggio Aerospace". E' la richiesta della Cgil di Savona dopo l'incontro di ieri tra Regione Liguria (rappresentata dall'assessore Benveduti), la direzione aziendale (avvocato Nicastro) e le rappresentanze sindacali di Genova e Savona.La vertenza è in stallo da tempo, dopo la decisione del Ministero di interrompere la trattativa in via riservata con una cordata italo-svedese. La gestione commissariale va avanti ormai da tre anni, e non è ancora stata riaperta la procedura di raccolta delle manifestazioni di interesse per aprire una nuova trattativa. Nell'incontro, fa sapere la Fiom di Genova, "l'Azienda ha comunicato che in sostanza non c'è nulla di nuovo, perché le offerte pervenute alla fine dell'anno non corrispondono al disciplinare previsto dalla gara, non esiste nessuna offerta vincolante, ma soprattutto nessuna offerta che possa garantire un sicuro futuro alla Piaggio Aerospace". "In più occasioni - aggiungono - la Direzione Aziendale e la Regione Liguria hanno chiesto di non turbare la situazione con comunicati stampa avventati, ma la situazione impone una presa di posizione forte che solleciti con forza il mantenimento dei due stabilimenti, il mantenimento dei posti di lavoro e la continuità di reddito. Anche per questo motivo e perché fortemente preoccupati dal passare del tempo senza soluzioni positive, al termine dell'incontro di ieri la Fiom Cgil ha chiesto di organizzare un Coordinamento Sindacale Unitario Fim-Fiom-Uilm di Genova e Savona per decidere le azioni da intraprendere nel breve periodo". (ANSA).