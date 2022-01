Il Genoa perde Cambiaso per un mese

(ANSA) - GENOVA, 11 GEN - Tegola in casa Genoa alla vigilia degli ottavi di Coppa Italia e a pochi giorni dal posticipo di lunedì con la Fiorentina. Andrea Cambiaso ha subito una lesione al retto femorale e dovrà stare fermo un mese circa.

Problemi a sinistra dunque per il Genoa che già deve fare i conti con Criscito non al meglio, da poco guarito dal covid e reduce da un problema al polpaccio e con la squalifica in campionato di Vasquez che salterà la trasferta di Firenze.

(ANSA).