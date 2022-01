Genoa: due calciatori positivi al covid

(ANSA) - GENOVA, 11 GEN - Con una nota sul proprio sito, il Genoa ha annunciato che "due giocatori della prima squadra sono risultati positivi alla ricerca di Sars-cov2 con test molecolare. I due calciatori sono stati posti in isolamento domiciliare e le autorità sanitarie competenti sono state prontamente informate".

I due giocatori si vanno ad aggiungere al difensore Serpe e ad un altro componente della prima squadra la cui identità non è stata rivelata.

Da valutare infine la situazione del tecnico Shevchenko che dopo la positività di fine anno e la negativizzazione con ritorno in panchina contro il Sassuolo era risultato lievemente positivo prima della gara con lo Spezia tornando in isolamento fiduciario. (ANSA).