Usura ed estorsione a ludopatico, due arresti

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 07 GEN - Prestavano soldi a strozzo a un ludopatico applicando interessi fino a oltre il 246 per cento. Per questo la squadra mobile di Imperia ha arrestato due persone con l'accusa di estorsione e usura.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima era finita nella rete degli strozzini da due anni, dopo avere accumulato debiti per colpa del gioco d'azzardo. I due, per convincerlo, lo avrebbero minacciato più volte. La procura di Imperia, dopo avere ricostruito tutte le vessazioni e le cifre versate dalla vittima ha chiesto e ottenuto le due misure cautelari. Il primo è stato arrestato un mese fa a Ventimiglia mentre il secondo è stato fermato in Francia una settimana dopo, su mandato di arresto europeo. A rintracciarlo è stata la polizia transalpina, a seguito di un'attività di cooperazione internazionale avviata con la collaborazione del Servizio Centrale Operativo (Sco) della Polizia di Stato e del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. L'uomo è stato estradato martedì. (ANSA).