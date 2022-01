Calcio: Genoa, al lavoro per ritorno Piatek

(ANSA) - GENOVA, 04 GEN - Krzysztof Piatek potrebbe tornare al Genoa. Il club rossoblù ha già trovato un accordo con l'Herta Berlino proprietaria del cartellino sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di 17 milioni.

Manca però ancora la risposta del giocatore che proprio al Genoa era esploso nella stagione 2018/19 segnando 19 gol in 21 partite tra campionato e Coppa Italia, dove esordì con quattro reti al Lecce, prima della cessione a gennaio 2019 al Milan.

A Piatek, che in questa stagione ha trovato poco spazio, sarebbero però arrivate anche altre offerte e dunque l'attaccante polacco sta valutando le varie soluzioni prima di dare una risposta definitiva al club rossoblù che oggi, intanto, ha ufficializzato il difensore svizzero Hefti mentre ha sostenuto le visite mediche un altro difensore, il norvegese Ostigard. (ANSA).