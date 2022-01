Genoa, in arrivo difensore norvegese Ostigard

(ANSA) - GENOVA, 03 GEN - Secondo colpo per il Gm rossoblù Johannes Spors che dopo aver chiuso per il terzino svizzero Hefti, ieri in campo al Signorini, si è accordato per il prestito del difensore norvegese Leo Skiri Ostigard, attualmente di proprietà del Brighton, atteso già oggi a Genova. Ostigard, classe '99, ha fatto la trafila in tutte le nazionali norvegesi dall'Under 16 sino all'Under 21, ha giocato anche in Germania con la maglia del St. Pauli, con il Coventry e nell'ultima stagione e mezza con lo Stoke City. (ANSA).