Covid: Toti, 156 decessi in ultimi 2 mesi, erano 1097 nel 2020

(ANSA) - GENOVA, 03 GEN - "Il virus è tornato a correre ma il numero delle vittime in Liguria è molto lontano da quello dello scorso anno. 156 decessi negli ultimi due mesi del 2021 a fronte dei 1097 dello stesso periodo del 2020, 7 volte in meno. La variante Omicron, la più contagiosa in assoluto, ha fatto schizzare i casi positivi ma la maggior parte dei liguri sta affrontando la malattia a casa, praticamente come un'influenza.

La differenza? La fa il vaccino! L'unica arma per evitare le conseguenze peggiori del Covid. Solo con i vaccini, che dimostrano di funzionare anche sulla Omicron, vinceremo questa guerra contro il virus". Lo scrive il governatore Giovanni Toti sui social. "Speriamo che il Governo metta al più presto l'obbligo vaccinale per il mondo del lavoro - ha concluso -.

Questo Paese non può fermarsi per colpa di una minoranza che si ostina a negare la scienza". (ANSA).