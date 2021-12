Porto Genova: on line lo Sportello unico amministrativo

(ANSA) - GENOVA, 29 DIC - Sarà operativo dal primo gennaio 2022 lo Sportello unico amministrativo (Sua) dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale. Un passaggio che accelera il processo di digitalizzazione e semplificazione amministrativa. "L'avvio operativo dello sportello garantisce u servizio più celere a supporto dell'utenza e consente di velocizzare e semplificare i processi amministrativi e autorizzativi concernenti le attività economiche, tra cui il rilascio di autorizzazioni per il transito di trasporti eccezionali, le procedure di accesso agli atti e le autorizzazioni all'occupazione di spazi pubblici portuali" spiega una nota dell'Adsp. Il sistema sarà progressivamente implementato per arrivare a interessare anche procedimenti più articolati come la gestione uniformata delle concessioni demaniali sui quattro bacini del sistema. "Attraverso lo Sua sarà infatti possibile gestire sia gli aspetti amministrativi che quelli cartografici - prosegue la nota - dotando in questo modo l'Adsp di moderni strumenti di sintesi e di controllo e, nel contempo, offrendo agli stakeholder una modalità agile e digitale di interlocuzione con l'ente". (ANSA).