Ventimiglia, sindaco e prefetto firmano Patto sicurezza

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 15 DIC - E' stato firmato in Comune a Ventimiglia, dal prefetto di Imperia Armando Nanei e dal sindaco della città di confine Gaetano Scullino, il "Patto per l'attuazione della sicurezza urbana", in base al quale il Comune si impegna a implementare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità nel territorio, per rafforzare ulteriormente e garantire la sicurezza urbana nelle aree maggiormente sensibili. Altro obiettivo è quello di migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e promuovere il rispetto del decoro urbano, con attenzione al settimanale mercato ambulante, il più esteso a livello nazionale, che registra un alto tasso di venditori abusivi dediti alla contraffazione.

Questo Patto "fa parte di un progetto più articolato del ministero dell'Interno - ha detto Nanei - che ha delegato le prefetture in questa attività, condivisa e proposta dai Comuni.

In questo caso parliamo di un incremento della videosorveglianza a Ventimiglia. L'abbiamo esaminato in sede di Comitato di ordine e sicurezza pubblica dal punto di vista tecnico. Questo patto, elaborato con il Comune, verrà inviato al ministero dell'Interno affinché possa essere finanziato". Scullino ha puntato l'attenzione sull'emergenza migranti: "Il territorio è tuttora interessato da un considerevole flusso migratorio che, nel corso degli anni più recenti, ha fatto registrare la presenza di numerosi stranieri impossibilitati a varcare il confine con la Francia , a causa dei controlli attivati oltralpe, con conseguenti situazioni di degrado ed episodi legati alla microcriminalità". A breve il Comune dovrebbe presentare alla prefettura il progetto per l'apertura di un centro di transito.

(ANSA).