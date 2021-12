Covid: Asl1 sospende visite a malati ospedalizzati

(ANSA) - IMPERIA, 08 DIC - L'Asl1 Imperiese ha sospeso, a partire da oggi, le visite ai malati nei tre ospedali della provincia, Bordighera, Sanremo e Imperia, a causa della crescita dei contagi covid. Il provvedimento è a tempo indeterminato.

L'Asl precisa, tuttavia, che l'accesso è inibito in tutte le aree, salvo casi eccezionali, che saranno valutati dal direttore della struttura dove è ricoverato il paziente. Un provvedimento analogo lo aveva già assunto l'ospedale San Martino per circa 30 reparti. Ieri l'Imperiese è stata la zona della regione dove ci sono stati più nuovi positivi, ben 159. La provincia ha 1303 infettati, numero più alto dopo la provincia di Genova (3326), e negli ospedali ci sono 46 malati con covid, di cui 5 in terapia intensiva. (ANSA).