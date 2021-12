Calcio: Sampdoria; D'Aversa, oggi inguardabili e incommentabili

(ANSA) - GENOVA, 05 DIC - "Abbiamo compromesso il risultato in un primo tempo inguardabile e incommentabile". Roberto D'Aversa tecnico della Sampdoria non cerca scuse dopo la sconfitta casalinga per 3-1 contro la Lazio e si assume tutte le responsabilità.

"Abbiamo giocato un primo tempo troppo brutto e di questi me ne assumo io tutte le responsabilità. Siamo partiti inizialmente abbastanza bene poi tra il primo e il secondo gol abbiamo compromesso la partita. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato dignità poi il nostro vero valore. Lo ripeto, il primo tempo è stato troppo brutto per far sì che il risultato fosse positivo e me ne assumo io responsabilità".

Non è bastato ai blucerchiati giocare una ripresa all'arrembaggio per recuperare i tre gol subiti nel primo tempo.

"E i presupposti per i loro gol li abbiamo creati noi-ha aggiunto D'Aversa-. Devo dire che tutti quelli che sono entrati nel secondo tempo hanno fatto bene. Ci sta perdere contro una squadra forte come la Lazio ma non così. Il mio futuro? Le voci circolano da mesi ma questi sono discorsi da rivolgere alla società più che all'allenatore".

Per D'Aversa ora il derby. "Conosciamo bene l'importanza del derby e quanto vale per entrambe le squadre, ci arriveremo nel migliore dei modi ripartendo dall'orgoglio del secondo tempo .

E' una di quelle gare dove non si deve ragionare ma fare di tutto per vincere". (ANSA).