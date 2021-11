Dai giochi alla maglietta smart, il digitale fa turismo

(ANSA) - GENOVA, 30 NOV - Un gioco che permette di scoprire la Basilicata o un'immersione virtuale nel mare di Portofino, e una maglietta smart per andare in bici: sono tre migliori progetti di trasformazione digitale per il turismo che hanno vinto il premio Top of the Pid Mirabilia 2021. Tre progetti premiati, uno lucano e due liguri, su oltre 50 imprese italiane partecipanti. Il vincitore, premiato questa mattina dal presidente della Camera di commercio di Genova Luigi Attanasio, è il gioco 'Lucanum', sviluppato dalla pmi Informatica srl e presentato da Camera di commercio Basilicata: grazie a un brevetto industriale permette ai giocatori di scoprire arte, enogastronomia e panorami. Il secondo posto è andato alla coop genovese Le Ziguele con 'Il mare in classe', un'immersione virtuale guidata da un biologo marino che interagisce in diretta con un video operatore subacqueo e con un drone per 'scendere' a profondità maggiori e per più tempo, esperienza vissuta nel 2020 da 7.500 studenti e pensata anche per i turisti. Terza idea vincente, sempre genovese, è quella di SeiFuori srl: una maglietta tecnica per il triathlon realizzata in collaborazione con Iit, che permette di registrare i parametri di frequenza cardiaca, respirazione e sforzo muscolare per monitorare le prestazioni atletiche . "Il digitale può far molto per il turismo - ha detto Attanasio - prova ne sia l'originalità delle idee presentate e i loro tanti possibili usi". Il premio si inserisce in #pid4 mirabilia, collaborazione fra l'associazione Mirabilia network che mette assieme 17 camere di commercio che abbiano sul loro territorio almeno un sito Unesco e i Pid, Punto impresa digitale, presidio di informazione e orientamento per le pmi sulla trasformazione digitale. (ANSA).