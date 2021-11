Covid: Liguria, aumentano ancora ricoveri,313 nuovi positivi

(ANSA) - GENOVA, 21 NOV - Sono 313 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.317 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 8.406 tamponi antigenici rapidi. Il maggior numero di contagi è nella Asl3 genovese (133), seguita da Asl4 Tigullio (47), Asl5 Spezia (46), Asl1 Imperia (44) e Asl2 Savona (42), Uno non è riconducibile alla residenza in Liguria.

Aumentano ancora i ricoveri: a oggi sono 132, 13 in più rispetto a ieri. 19 persone sono in Intensiva: di queste 17 non sono vaccinate e due sono vaccinate (1 con comorbilità e 1 ospedalizzato per patologie covid-correlate). In isolamento domiciliare ci sono 2.885 persone, 56 in più rispetto a ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono 2.956. Non vengono segnalati decessi.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 2.487 dosi di vaccino. Le persone che hanno ricevuto la terza dose (booster) sono a oggi 105.125. Gli immunizzati con due dosi sono 1 mln 098.809. (ANSA).