Iren:nei nove mesi utile sale a 242 milioni, ricavi +18,1%

Iren chiude i primi nove mesi dell'anno con un utile netto di gruppo pari a 242 milioni di euro, in crescita del 57,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I ricavi si attestano a 3,1 miliardi, in aumento del 18,1% rispetto ai nove mesi del 2020. Il margine operativo lordo è pari a 733 milioni di euro (+12,3%).

Gli investimenti tecnici lordi realizzati nel periodo ammontano a 466 milioni di euro, in crescita (+12,5%) rispetto ai 414 milioni di euro del 2020, in linea con quanto previsto e nel rispetto dei target annuali attesi. A ciò si aggiungono 58 milioni di euro di cash out per le acquisizioni, che includono principalmente gli effetti dell'acquisizione del 20% di Futura (25 milioni di euro) e Sidiren (30 milioni di euro). L'elevata generazione di cassa del periodo e la variazione positiva del fair value degli strumenti derivati ha consentito di fronteggiare l'incremento degli investimenti e le operazioni di M&A e di ridurre l'indebitamento di 91milioni.

Positive le performance Esg con la raccolta differenziata in crescita, che si attesta a oltre il 69,4%, e l'intensità carbonica in calo pari a 328gCo2/Kwh. Solida base clienti nei settori energetici (quasi 2 milioni di clienti), in aumento di oltre 112.000 unità rispetto al 31 dicembre dell'anno scorso.

