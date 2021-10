Impiegato incensurato con 90 grammi di cocaina, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 27 OTT - Quarantacinquenne genovese, impiegato, incensurato, viaggia in scooter con 90 grammi di cocaina. E' stato arrestato dai carabinieri della Compagnia Carabinieri Genova Centro con l'accusa di detenzione di stupefacenti nel corso di un servizio antidroga. Il suo scooter è stato fermato in un controllo di routine. Ai militari l'uomo è apparso subito nervoso in modo apparentemente ingiustificato, così è stato perquisito. I carabinieri lo hanno trovato con 20 dosi di cocaina per un peso di circa 10 grammi. I militari hanno controllato anche lo scooter dove sono stati trovati altri 80 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale utile per il confezionamento delle dosi. (ANSA).