Vaccini: Asl1 sospende altri 23 operatori sanitari

(ANSA) - IMPERIA, 26 OTT - Sono 23 gli operatori sanitari, tra i quali tre medici, sospesi dall'Asl1 Imperiese in quanto non vaccinati. Sale così a 84 il numero di operatori lasciati a casa, senza stipendio fino al 31 dicembre o fino a quando non faranno la prima dose di vaccino. Dall'azienda sanitaria si apprende che sono in corso di definizione le procedure nei confronti di altri operatori a livello provinciale, anche in ambito esterno all'Asl, per i quali è ancora in corso l'istruttoria. (ANSA).