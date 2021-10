Calcio: Torino; Juric, col Genoa una gara da vincere

(ANSA) - TORINO, 21 OTT - "C'è rammarico per i tanti punti persi nel finale, abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato: domani è una gara da vincere, senza risultati le belle prestazioni vengono dimenticate". Così il tecnico del Torino, Ivan Juric, alla vigilia della partita contro il Genoa.

"Sto pensando a Belotti titolare, sta meglio anche se ha ancora bisogno di momenti di pausa tra uno scatto e l'altro - spiega l'allenatore granata - e adesso l'importante è che ritrovi la miglior condizione e non si faccia male. Sicuramente il Gallo è un'opzione, che sia dall'inizio o a gara in corso".

