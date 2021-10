Spezia torna a vincere,2-1 alla Salernitana

(ANSA) - LA SPEZIA, 16 OTT - Lo Spezia torna alla vittoria e lo fa battendo in rimonta la Salernitana. Al Picco il primo anticipo dell'ottava giornata del campionato di serie A finisce 2-1 per i padroni di casa. Sono tre punti pesantissimi per lo Spezia che si rilancia in classifica. Sorpasso dei liguri dopo un primo tempo double face ma una ripresa dai contenuti altissimi. È Kovalenko che regala il successo ai liguri con un gol d'autore.

È una partenza soft anche perché i punti in palio sono davvero pesanti, lo sanno tutti che è un crocevia. Soprattutto gli aquilotti di Thiago Motta che giocano in casa e deve essere l'occasione per dare una svolta alla stagione. E l'avvio dello Spezia e di quelli convincenti secondo il solito modello con pressing alto sul portatore di palla mentre la Salernitana riesce a contenere e ripartire in contropiede con velocità. Come detto lo Spezia mostra subito i muscoli e lo fa al 27' con Salcedo che colpisce la traversa da posizione ravvicinata. Poi i ragazzi di Castori alzano il baricentro e incominciano ad avanzare dalle parti di Provedel che prima si esalta su Simy al 38' ma nulla può sullo stesso attaccante pochi secondi dopo quando sfrutta al meglio un assist di Obi.

Nella ripresa l'avvio dello Spezia è di quelli sprint con il pareggio che si concretizza con Strelec dopo pochi minuti (6'): colossale disattenzione di Kechrida che avvia la ripartenza dei liguri e la fiondata dell'attaccante è una sentenza per il portiere campano. Lo Spezia vuole la vittoria e alza vertiginosamente il ritmo. Prima sfiora il sorpasso con Nzola e Salcedo ma Belec è strepitoso poi al 32' arriva il raddoppio grazie alla giocata straordinaria di Kovalenko che disegna una parabola straordinaria che finisce all'incrocio dei pali. Un gol pesantissimo che regala i tre punti alla formazione di Thiago Motta. (ANSA).