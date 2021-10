Calcio: Spezia; Thiago Motta, orgoglioso dei miei ragazzi

(ANSA) - LA SPEZIA, 16 OTT - Può esultare Thiago Motta perché il suo Spezia ha saputo dimostrare cuore e qualità nella rimonta sulla Salernitana: "Voglio fare una premessa: avrei fatto i complimenti ai ragazzi anche se non fossimo riusciti a ribaltare il risultato. Non ho avvertito pressione nè tensione, siamo perfettamente consapevoli del tipo di campionato che dobbiamo fare e delle difficoltà che incontreremo", dice l'allenatore degli aquilotti che aggiunge: "Ho visto uno Spezia battagliero, andato in svantaggio immeritatamente e sfortunato in occasione della traversa sullo 0-0. Abbiamo attaccato, non ci siamo disuniti e siamo riusciti a recuperare anche grazie all'ingresso in campo di forze fresche. E' vero che c'erano tante assenze, ma non ci siamo aggrappati ad alcun tipo di alibi perchè ci fidiamo di tutti i giocatori che compongono la rosa. Sono orgoglioso di loro, era assolutamente necessario vincere la prima gara casalinga dopo tre sconfitte di fila".

Dall'altra parte Fabrizio Castori che parla della prestazione della sua Salernitana: "Molto onorevole nel primo tempo, sbloccando il risultato con merito grazie ad un'azione splendida chiusa da un attaccante di razza come Simy che, finalmente, si è sbloccato. Un vero peccato perdere questo tipo di partite, a cospetto di avversari alla portata. Le assenze? Non ho mai cercato alibi, ma se hai sette calciatori fuori e si fa male pure Gyomber dopo un quarto d'ora diventa dura per tutti".

