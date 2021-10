Superbonus: Ape, 445 ristrutturazioni certificate in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 07 OTT - Sono 445 le ristrutturazioni di edifici in linea con i parametri del Superbonus certificate al 30 settembre 2021 in Liguria (46.185 in Italia), l'importo degli investimenti ammessi a detrazione fiscale è di circa 68 milioni (quasi 7 miliardi e mezzo in Italia). E' il quadro fatto dall'Associazione proprietà edilizia (Ape) analizzando i dati diffusi dall'Enea e dal Ministero della Transizione ecologica.

"Superbonus, eppur si muove", è lo slogan usato dall'Ape per descrivere la lentezza con cui i liguri stanno usufruendo del nuovo strumento, la Liguria rappresenta meno dell'1% degli investimenti ammessi a detrazione a livello nazionale.

"In vista della Legge di Bilancio, richiamiamo l'attenzione sulla necessità di rinnovare e ordinare tutto il sistema degli incentivi per gli interventi sugli immobili, per ciascuno confermando la possibilità di avvalersi della cessione del credito e dello sconto in fattura. - rimarca il presidente di Ape Confedilizia Genova e vicepresidente nazionale di Confedilizia Vincenzo Nasini - Le altre detrazioni, come ad esempio quella per le facciate, non sono infatti meno importanti del Superbonus, specie considerando tutti quegli immobili e quei soggetti che non possono accedere al 110 per cento". (ANSA).